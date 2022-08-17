АСЛАН БЖАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ЗА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСДАЧЕ «ПИЦУНДА»

Вопросы касались передачи в собственность объектов и сооружений на госдаче в Пицунде, развития экономики, привлечения инвесторов, режима пересечения российско-абхазской границы по реке Псоу. О передаче в собственность объектов и сооружений Госдачи в Пицунде «Я неоднократно высказывался на эту тему. Данный вопрос на повестке дня стоит уже более 12 лет. В 2020 году во время встречи с главой Российского государства вопрос был поднят. Я, откровенно говоря, не знал, что этот вопрос не решен, что он стоит на повестке дня. Я сказал, что мы этим вопросом займемся. Соглашение уже опубликовано, вы его видели, оно подписано, но не ратифицировано. Когда говорят о том, что все было сделано кулуарно, это не соответствует действительности. Проект соглашения был направлен в Парламент еще в апреле 2021 года», - сказал президент. Бжания считает, что у депутатов было достаточно времени, чтобы изучить документ, внести в него изменения, но этого сделано не было. 19 января этого года «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» было подписано. Депутаты Парламента направили запрос в Конституционный суд с просьбой дать заключение, насколько это соглашение соответствует или противоречит Конституции республики, но Конституционный суд отклонил запрос Парламента и вернул его обратно, ссылаясь на то, что парламентский запрос не отвечал по форме требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции по ряду оснований, а также на то, что Парламент в своем обращении не привел свою позицию по поставленному вопросу, не дал ее правовое обоснование, не указал в запросе положения Соглашения, которые, по его мнению противоречат Конституции РА, «Несет ли это Соглашение угрозы? По моему глубокому убеждению, не несет. Я, может быть, не крупный специалист по угрозам, но пытаюсь в них немного разобраться. У нас угроз очень много самых разных, но это Соглашение я никак не относил бы к какой-либо угрозе. В настоящее время ведется работа. Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике сделал ряд предложений по внесению изменений в Соглашение. Посмотрим, к чему это приведет», – сказал Бжания. Что касается важности соглашения, то, по словам Бжания, если данный вопрос ставился на повестку дня на протяжении более 12 лет, видимо, это важный вопрос. «К чему может привести отказ от ратификации этого Соглашения? Об этом мне тоже сложно говорить, но могу сказать точно, что это не улучшит фон наших межгосударственных отношений с Россией», - сказал президент. Он также отметил, что Россия оказывает систематическую помощь Абхазии в решении многих проблем, возникающих в республике, и, в первую очередь, с обеспечением военной безопасности государства. Большое количество экономических и социальных проблем решается благодаря финансовой помощи РФ. «К чему бы мы ни прикоснулись в любой отрасли, у нас все находится в ветхом состоянии. Вы знаете состояние наших дорог. Состояние коммунального хозяйства тоже на себе каждый испытывает. Буквально вчера я был в ковидном госпитале в Гудауте. Несколько дней назад там полностью забилась канализация. Мы вынуждены сейчас тратить деньги, проводить определенные работы по ее очистке. И примерно так везде. У нас есть проблемы в энергетике, не хватает дошкольных образовательных учреждений, не хватает медицинских учреждений. На все это нужны деньги», - заметил президент. Бжания считает, что Абхазия пока что без помощи России и внешних инвестиций не может решить все накапливавшиеся годами проблемы. «Сами мы пока не можем решать эти вопросы, мы можем только создать условия для развития экономики. Без внешнего фактора этого не бывает. Таковы законы экономического развития. Многим эти слова не нравятся. Они считают, что даже само слово «инвестиции» недопустимо, но по-другому экономика не развивается. Надо создавать предприятия, увеличивать количество рабочих мест, усиливать наш экономический суверенитет. Для того, чтобы создать предприятие, нужны деньги, которые бывают двух видов: государственные или заемные, частные. Других денег не бывает. Заемные деньги – это рискованная история, с ними сложно. Людям, которые дают деньги в кредит, нужны определенные условия. Вот весь спектр вопросов, которые мы обсуждаем с российской стороной, и, конечно, отрицательный фон переговоров нам сегодня не нужен», - сказал президент. Он особо под черкнул, что Россия, несмотря на все сложности, которые она испытывает сегодня, продолжает оказывать Абхазии финансовую помощь. «Вокруг России ситуация не самая лучшая. Наверное, Россия сегодня переживает после развала СССР самые глобальные проблемы. Противник уже атакует территорию России, совершаются теракты, диверсии. В этих условиях война обходится России в десятки миллиардов рублей в день, не говоря уже о человеческих жизнях. Тем не менее, помощь нам не свернута и оказывается по сей день. Никто не сказал, что помощь будет сокращена. Более того, предлагается поддержка в реализации ряда проектов», - отметил глава государства. Я не знаю, как будет складываться ситуация в будущем году. Она может усложниться, так как СВО на Украине требует больших денег. Завтра, может быть, нам не смогут помочь, такое тоже может быть. Сегодня могут. Для этого нам необходимо встречаться с руководством России. Мне надо знать ответ на вопрос: мы идем на это или нет. Если народ Абхазии, которому я служу, будет категорически против, конечно, я подчинюсь его воле. Правильно я сделаю или неправильно, покажет время, которое все расставит по своим местам и покажет, правильно мы себя ведем по отношению к нашему союзнику или нет», - добавил президент. Возвращаясь к теме госдачи в Пицунде, Бжания особо подчеркнул, что земля никому не продается. «Это даже не обсуждается. У нас были моменты в недавней истории, когда мы передавали в собственность объекты. Например, по соглашению между Правительством Абхазии и ОАО «РЖД» мы передали им жилой квартал. Я же никого не осуждаю. Наверное, так было нужно, такой был момент. Вот эти документы, вы можете ознакомиться с ними», – сказал президент. . Он еще раз подчеркнул, что считает соглашение правильным и выступает за его ратификацию. «Это мое мнение. Я никому руки не выкручиваю. Я хотел бы напомнить гражданам, что Россия на территории Абхазии держит военную группировку - более 6 тысяч человек. Это количество военных не случайно, именно столько, как считают специалисты, необходимо держать под ружьем, чтобы обеспечить военную безопасность нашей страны. А какое количество мы держим под ружьем своих военных? Пригласите представителей Минобороны, и они вам назовут это число и расскажут, сколько нам нужно сил, времени и денег, чтобы иметь собственную шеститысячную группировку войск в постоянной готовности», - предложил Бжания членам Общественной палаты. «Еще раз повторю. О земле речь не идет, речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся на этой территории и нуждаются в капитальном ремонте, и, возможно, в частичном сносе. Например, бассейн, который треснул пополам. В Соглашении написано, что там могут находиться исключительно лица под охраной. Это исключает другое использование объектов. Вот такая картина», - сказал Бжания. Член Общественной палаты Автандила Гарцкия задал президенту вопрос, а не может со временем случиться такое, что объект перейдет третьим лицам. «Статья 6 соглашения гласит, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством РФ, а также для их оздоровительного отдыха. Это соглашение запрещает данный объект передавать третьим лицам. По истечении срока соглашения подписывается новое», - ответил президент. Автандила Гарцкия, заметил, что решение Кабинета министров о подписании соглашения принималось не на заседании правительства, а кулуарно, методом опроса министров. На это замечание президент ответил словами: «Но Парламент представляет всех наших граждан со всех районов. Когда документ поступил в Парламент, каждый депутат имел возможность его изучить, обсудить со своими избирателями». Член Общественной палаты, депутат парламента шестого созыва Михаил Сангулия подтвердил, что проект соглашения был представлен в Парламент. «Лично я сказал спикеру Парламента о вопросах, которые мне не понравились и предложил пригласить президента или пойти к нему, чтобы обсудить каждый из этих вопросов. Я пытался три раза. Официально Парламент ответил только на письмо жителей Пицунды», - сказал он. В продолжение дискуссии о соглашении по госдаче член Общественной палаты Сократ Джинджолия сказал, что, дачу, конечно же, надо оставить за Россией. «Ну, какой тут может быть разговор. Что касается некоторых чувствительных для наших людей вопросов, то их можно отрегулировать», -– казал он. По его убеждению, Парламент должен был начать в своё время обсуждение проекта соглашения. «Я тоже был в Парламенте, к нам приходили документы, которые нам не нравились, но мы не могли же сказать: «Это нам не нравится, и мы не будем его обсуждать». Парламент для того и существует, чтобы обсуждать такие документы. Когда еще не был подписан документ, если бы они сказали, с чем не согласны и какие изменения они хотят внести, ничего этого не было бы. А обвинять кого-то в кулуарности, а самим кулуарно действовать, не совсем правильно. А в сам документ, можно какие-то дополнения внести, ничего страшного в этом нет», – отметил бывший спикер Парламента Сократ Джиндолия. О теневой экономике Он также затронул тему экономического развития, теневой экономики и профицитного бюджета 2021 года, «Все хотят добиться одного - жить на собственные средства. Но движение к этой цели оказалось весьма сложным, на то есть причины. Война и послевоенный период сыграли свою роль. И только приход Путина к власти освободил Абхазию от необоснованных санкций СНГ. Но остаются другие санкции, они действуют по сей день – Абхазия не является широко признанным государством. … Нам говорят, что мы стали больше зарабатывать, но с другой стороны слышим, что растет теневая экономика, несколько лет назад она составляла 50%, а сейчас 65%. Называются такие цифры. Люди это слышат и верят. Плюс ко всему, бывший глава администрации Президента Алхас Квициниа уходя, заявляет о том, что на его глазах какие-то люди из руководства обогащались. Он это сказал, а реакции пока нет. И у людей создаётся впечатление, что они там сидят все и воруют. Это пагубно сказывается на настроении людей. Нужна какая-то реакция. Если действительно там кто-то незаконно обогащался, то надо показать ему дорогу к двери. А если нет этого, то надо открыто сказать об этом», – отметил Джинджолия. Президент ответил на вопрос о росте теневой экономики: «То, что теневая часть экономики растёт - неправда. Теневая часть экономики уменьшается. Вот эти сверхплановые средства, которые мы заработали, не грандиозные, но для нас это существенные деньги. Природа этих денег — это юридические лица, выявленные и поставленные на налоговый учёт. Этот процесс не одномоментный, тут есть куда расти, есть чем заниматься. И министерство по налогам и сборам будет этим заниматься, сейчас там будет новый руководитель, начнется цифровизация и налаживание учёта, идёт контроль со стороны Минюста. Это же не за счёт новых предприятий – новых предприятий были созданы единицы. Эти 700 млн рублей, а в общей сложности, за два года больше миллиард, это как раз за счет предприятий, которые были поставлены на учёт и выведены из тени. Этот процесс сейчас идёт, и он будет продолжен. Что касается обогащения, то надо называть имена и фамилии. Правоохранительные органы работают. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц уровня министров и руководителей государственных компаний. Надо иметь материалы, чтобы обвинить». «Россия устами заместителя министра экономического развития осторожно намекает нам, что мы можем жить на свои средства и должны начать это постепенно делать», – добавил Сократ Джинджолия.



Источник: https://apsnypress.info/ru/novosti/item/922-aslan-bzhaniya-vystupaet-za-ratifikatsiyu-soglasheniya-o-gosdache-pitsunda

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