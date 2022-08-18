ЖИТЕЛЬ ЯРОСЛАВЛЯ НАЙДЕН

Сухум. 18 августа 2022. Абхазия-Информ. В течении дня Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и ПСО Гагры вели поиски жителя Ярославля Мильто Алексея Владимировича,1984 года рождения. По словам очевидцев, последний раз его видели в акватории Гагрского района, занимающимся водным серфингом. О поисках пропавшего оповестили владельцев маломерных судов, курсирующих в районе Гагры. В итоге россиянина обнаружили в акваториипоселка Цандрипш, Гагрского района и доставили на берег. Его жизни ничего не угрожает.