В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА К ПОСОЛЬСТВЕ ДНР

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. В Посольстве Донецкой Народной Республики в Москве состоялась встреча Временного поверенного в делах Республики Абхазия в России 17 августа Мадины Авидзба с Чрезвычайным и Полномочным Послом ДНР в России Ольгой Макеевой.Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии

В ходе беседы дипломаты обсудили взаимодействие между посольствами, расширение и укрепление существующих связей. Ольга Макеева рассказала абхазским коллегам о текущей ситуации в республике, передала слова благодарности за помощь и поддержку, оказываемые Республикой Абхазия Донецкой Народной Республике. Во встрече также принял участие советник Посольства Абхазии в России Пачуг Чукбар.