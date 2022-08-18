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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА К ПОСОЛЬСТВЕ ДНР

Новости Четверг, 18 августа 2022 10:28
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В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА К ПОСОЛЬСТВЕ ДНР

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. В Посольстве Донецкой Народной Республики в Москве состоялась встреча Временного поверенного в делах Республики Абхазия в России 17 августа  Мадины Авидзба с Чрезвычайным и Полномочным Послом ДНР в России Ольгой Макеевой.Об этом сообщает Медиацентр МИД Абхазии

В ходе беседы  дипломаты обсудили взаимодействие между посольствами, расширение и укрепление существующих связей. Ольга Макеева рассказала абхазским коллегам о текущей ситуации в республике, передала слова благодарности за помощь и поддержку, оказываемые Республикой Абхазия Донецкой Народной Республике. Во встрече также принял участие советник Посольства Абхазии в России Пачуг Чукбар.

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