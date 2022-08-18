20 АВГУСТА В ГАГРЕ В ПАРКЕ СЛАВЫ У КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА МЕСТНОЙ СЕЛЬХОЗ ПРОДУКЦИИ

Об этом сообщает Центр развития сельского хозяйства и села. Мероприятие состоится в Парке Славы, возле колеса обозрения, в рамках Совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий.

На данном мероприятии у абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для целей будущего сотрудничества.

«На ярмарке вас ждут: - свежие местные фрукты и овощи; - домашнее вино; - сухофрукты и снеки; - джемы и компоты; - ремесленные изделия; - молочные продукты; - музыкальная программа; - детская программа», - говорится в сообщении.

Организатором мероприятия является Автономная некоммерческая организация «Центр развития сельского хозяйства и села».