20 АВГУСТА В ГАГРЕ В ПАРКЕ СЛАВЫ У КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА МЕСТНОЙ СЕЛЬХОЗ ПРОДУКЦИИ
Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. 20 августа в 11:00 в городе Гагра
Состоится Сельскохозяйственная ярмарка продукции, выращенной и произведенной в Абхазии.
Об этом сообщает Центр развития сельского хозяйства и села. Мероприятие состоится в Парке Славы, возле колеса обозрения, в рамках Совместной программы ЕС-ПРООН по развитию сельских территорий.
На данном мероприятии у абхазских фермеров будет возможность продемонстрировать и реализовать свою продукцию, а жители и гости Абхазии смогут приобрести сельскохозяйственные товары и, в случае заинтересованности, установить прямые контакты с производителями для целей будущего сотрудничества.
«На ярмарке вас ждут: - свежие местные фрукты и овощи; - домашнее вино; - сухофрукты и снеки; - джемы и компоты; - ремесленные изделия; - молочные продукты; - музыкальная программа; - детская программа», - говорится в сообщении.
Организатором мероприятия является Автономная некоммерческая организация «Центр развития сельского хозяйства и села».