ЭВКАЛИПТЫ ЗАГОРЕЛИСЬ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. Несколько деревьев эвкалипта загорелись в селе Гвандра Сухумского района. Сообщает сайт ведомства.

По предварительной версии причиной возгорания стал самовольный пал травы в целях очистки территории.

Огнеборцы выехали на место тушения по экстренному вызову в 14 часов 48 минут. Огонь тушили два расчета пожарных ПСО г.Сухум и ППСЧ Нового Афона. Огонь ликвидирован. Пострадавших нет.