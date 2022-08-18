ЭВКАЛИПТЫ ЗАГОРЕЛИСЬ В СУХУМСКОМ РАЙОНЕ
Новости Четверг, 18 августа 2022 15:08
Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. Несколько деревьев эвкалипта загорелись в селе Гвандра Сухумского района. Сообщает сайт ведомства.
По предварительной версии причиной возгорания стал самовольный пал травы в целях очистки территории.
Огнеборцы выехали на место тушения по экстренному вызову в 14 часов 48 минут. Огонь тушили два расчета пожарных ПСО г.Сухум и ППСЧ Нового Афона. Огонь ликвидирован. Пострадавших нет.
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