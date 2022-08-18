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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ: НИ ПРАВИТЕЛЬСТВО, НИ МИНИСТЕРСТВО НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЛИ В ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ СТРАНЫ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ

Новости Четверг, 18 августа 2022 15:24
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МИНЗДРАВ: НИ ПРАВИТЕЛЬСТВО, НИ МИНИСТЕРСТВО НИКОГДА НЕ ОТКАЗЫВАЛИ В ЭКСТРЕННОЙ И ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ СТРАНЫ, ОСОБЕННО ДЕТЯМ

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию в социальных сетях о том, что ни правительство, ни министерство не оказали помощь семье больного новорожденного, ссылаясь на отсутствие финансов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (апсныпресс).

«Действительно, родные Тони Манака обращались в Министерство здравоохранения Республики  Абхазия с просьбой оказать содействие в лечении новорожденного, и, конечно же, ведомство им не отказывало. В связи с поставленным диагнозом ему была необходима госпитализация в российское лечебное учреждение федерального значения.  Минздрав РА вел переговоры с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н. И. Пирогова. Медики данного учреждения готовы принять решение о госпитализации ребенка после 22 августа. При этом нужно собрать необходимый пакет документов и провести дополнительные обследования ребенка, которые можно сделать только за пределами РА. Операция, которая требуется малышу, проводится в учреждениях, оказывающих высокотехнологичную помощь. Но родными мальчика принято решение отказаться от помощи ведомства и вывезти ребенка в Республику Грузия», - отмечается в комментарии.  Минздрав также пытался отправить ребенка в медучреждение в Ереван, но в связи с тяжелой неврологической патологией там  отказались от госпитализации данного пациента. «Ни правительство республики, ни Минздрав никогда не отказывали в экстренной и плановой помощи жителям страны, особенно детям. Только за 2021 год адресная финансовая помощь (лечение за границей, оплата обучения, и прочее)  была оказана 3268 гражданам на общую сумму 260 млн рублей. Для оказания правительственной помощи  данный случай не исключение», - говорится в тексте комментария. В настоящее время Минздрав продолжает вести переговоры с лечебными учреждениями РФ по госпитализации больного ребенка.

Источник: https://www.apsnypress.info/ru/novosti/item/925-minzdrav-ni-pravitelstvo-ni-ministerstvo-nikogda-ne-otkazyvali-v-ekstrennoj-i-planovoj-pomoshchi-zhitelyam-strany-osobenno-detyam
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Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 18 августа 2022 15:26

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