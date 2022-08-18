ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОБЕГА ОСУЖДЕННОГО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 15 августа 2022 г. Джинджолия Даур Васильевич, осужденный приговором Верховного Суда от 12 июня 2018 года по признакам состава преступления, предусмотренных п.п. «б», «в», «г», «е» и «ж» ч. 2 ст. 119, п. «г» ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 217 УК РА к 18 годам лишения свободы, находясь с 6 июля 2022 года на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психоневрологической больницы, совершил побег из-под стражи примерно в промежутке времени с 6 до 7 часов утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны указанного отделения». Прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело по факту побега в отношении Джинджолия.



