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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОБЕГА ОСУЖДЕННОГО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Новости Четверг, 18 августа 2022 15:37
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОБЕГА ОСУЖДЕННОГО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ. Даур Джинджолия, осужденный к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова,  сбежал из психиатрической больницы. 

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 15 августа 2022 г. Джинджолия Даур Васильевич, осужденный приговором  Верховного Суда от 12 июня  2018 года по признакам состава преступления, предусмотренных п.п. «б», «в», «г», «е» и «ж» ч. 2 ст. 119, п. «г» ч. 2 ст. 160, ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 217 УК РА к 18 годам лишения свободы, находясь с  6 июля 2022 года на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психоневрологической  больницы, совершил побег из-под стражи примерно в промежутке времени с 6 до 7 часов утра,  воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны указанного отделения». Прокуратура  Гулрыпшского района возбудила  уголовное дело по факту побега в отношении Джинджолия.  

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 18 августа 2022 15:38

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