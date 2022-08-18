ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ ПРОВОДИТ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ «ВЗГЛЯД 2022»

Сухум, 18 августа 2022. Абхазия-информ . Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия проводит конкурс журналистских работ на лучшее освещение темы деятельности Российской Федерации в Республике Абхазия «Взгляд 2022».

В конкурсе могут принять участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, блогеры, фотографы, а также студенты профильных факультетов, вузов и другие.

На конкурс принимаются как неопубликованные работы, так и опубликованные в республиканских изданиях, размещенные на интернет-сайтах СМИ или информационных агентств, блогов материалы за 2022 год; Конкурсная работа должна быть оригинальной публикацией автора.

Для участия в конкурсе участнику необходимо прислать конкурсный материал на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества (г. Сухум, ул. Генерала Дбара, 3, кабинет 332). Работы на конкурс принимаются с 19 августа по 16 сентября (включительно).

Конкурс нацелен на:

повышение интереса широких слоев общества в республике к тематике деятельности Российской Федерации в Республике Абхазия;

развитие традиций качественной деловой и научной журналистики, содействие формированию нового поколения журналистов, специализирующихся на освещении тем взаимоотношений Российской Федерации и Республики Абхазия;

поиск молодых перспективных журналистов для работы в республиканских средствах массовой информации.

Итоги конкурса будут подведены 23 сентября 2022 г.

Выбор лучших работ проводится по следующим номинациям: Лучший информационный материал. Лучшая аналитическая публикация. Лучшая публикация художественно-публичного жанра в журналистике. Номинация «дебют» — для молодых и начинающих журналистов, чей стаж работы (или сотрудничества с редакцией) не превышает трех лет. Подробнее: https://www.facebook.com/groups/391486957862508/permalink/1756947504649773/





