РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сухум. 18 августа 2022. Абхазия-информ. С начала 2022 года по фактам совершения правонарушений сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер возбуждено 798 дел об АП, что на 12% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Основная часть выявленных правонарушений связана с недекларированием по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля (ст. 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ, так называемые контрабандообразующие составы), нарушением срока временного ввоза транспортных средств, - отметил начальник таможенного поста МАПП Адлер Алексей Быков. - Данные правонарушения составили 88% от общего числа возбужденных дел».

Кроме этого, за текущий период 2022 года возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда табачных изделий в крупном размере). По 19 выявленным фактам наличия признаков уголовного преступления проводится проверка: 7 из них - по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ...), 7 - по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов…), 4 - по ч.5 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), 1 - по 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или табачных изделий)).