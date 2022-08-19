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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА БЕСЛАНА ЭШБА И ГЛАВЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЮРИЯ ШАЛАБАЕВА

Новости Пятница, 19 августа 2022 14:49
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА БЕСЛАНА ЭШБА И ГЛАВЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ЮРИЯ ШАЛАБАЕВА

Сухум. 19 августа Абхазия-Информ. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в преддверии Дня города встретился с официальными делегациями городов-побратимов и партнеров. Источник: sukhumcity.info

 

«Из-за ряда независящих от нас обстоятельств мы какое-то время были лишены возможности проводить очные встречи и мероприятия.

Мы продвигали наши проекты онлайн в сфере образования, культуры, волонтерства, спорта, но, тем не менее, ничто не заменит человеческого общения. Сейчас возвращаемся в нормальный режим, чему я очень рад. Мы уже начали проводить международные встречи в разных направлениях, и, я уверен, будем интенсифицировать этот процесс. Для нас большим подарком и особой честью является то, что вы – руководители наших братских зарубежных городов – нашли возможность приехать и поздравить Нижний Новгород с Днем города. Я хочу пожелать, чтоб ваше пребывание в Нижнем Новгороде было насыщенным и ярким. Уверен, что те, кто впервые приехал в Нижний Новгород, обязательно его полюбят, а те, кто уже был в нашем городе ранее, откроют его для себя заново», - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шабалаев. «Поздравляю Нижний Новгород с праздником от себя и всех сухумцев. Нам, конечно, известно все, что было сделано в городе к его 800-летию, мы это всё наблюдали, наша делегация присутствовала здесь, наш президент был приглашен губернатором. Темпы развития сохраняются. Приглашаю в нашу солнечную Абхазию. Сухуму в этом году было 2506 лет, и мы готовы с вами поделиться нашей историей и культурой», - сказал глава Администрации города Сухум Беслан Эшба. Сухум и Нижний Новгород подписали соглашение о сотрудничестве в декабре 2011 года. Поздравить Нижний Новгород и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества также приехали делегации из Минска (Республика Белоруссия), Нови-Сада (Сербия), Бухары (Республика Узбекистан) и Еревана (Республика Армения).  


Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 19 августа 2022 14:57

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