ФУТБОЛИСТ ЗАУР ТАРБА ПЕРЕШЕЛ ИЗ ЦСКА В «АЛАНИЮ»

Как стало известно, игрок пополнил ряды владикавказской «Алании» на полноценной основе. Команда выступает в Первой Лиге.



Заур Тарба - сын советского футболиста Саида Тарба, двукратный чемпион молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА в сезоне 2020/21 и 2021/22. Контракт с молодежной командой ЦСКА он подписал в марте 2021 года. Заур Тарба играет на позиции центрального полузащитника. В его активе 40 матчей в молодежной футбольной лиге, один гол и четыре результативные передачи. В матче прошлого сезона против «Краснодара» (0:1) Тарба дебютировал за основную команду ЦСКА, выйдя в стартовом составе команды.