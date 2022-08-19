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Абхазия Информ

ФУТБОЛИСТ ЗАУР ТАРБА ПЕРЕШЕЛ ИЗ ЦСКА В «АЛАНИЮ»

Новости Пятница, 19 августа 2022 14:53
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ФУТБОЛИСТ ЗАУР ТАРБА ПЕРЕШЕЛ ИЗ ЦСКА В «АЛАНИЮ»

Сухум. 19 августа Абхазия-Информ. 19-летний полузащитник ПФК ЦСКА Заур Тарба подписал контракт с владикавказской «Аланией» , рассчитанный на 3 года. Спортсмен будет выступать под 93 номером.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, в рамках соглашения у ЦСКА будет приоритетное право обратного выкупа игрока.

Как стало известно, игрок пополнил ряды владикавказской «Алании» на полноценной основе. Команда выступает в Первой Лиге.

Заур Тарба - сын советского футболиста Саида Тарба, двукратный чемпион молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА в сезоне 2020/21 и 2021/22. Контракт с молодежной командой ЦСКА он подписал в марте 2021 года. Заур Тарба играет на позиции центрального полузащитника. В его активе 40 матчей в молодежной футбольной лиге, один гол и четыре результативные передачи. В матче прошлого сезона против «Краснодара» (0:1) Тарба дебютировал за основную команду ЦСКА, выйдя в стартовом составе команды.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 19 августа 2022 15:03

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