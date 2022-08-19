ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»





Заявки нужно отправлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 23 августа (включительно). Подробности можно узнать по тел.: 8 (840) 226 47 23.



Отбор претендентов будет проводиться на основании решения конкурсной комиссии Госкомитета.



Третий по счету форум «Йыйын молодежи-2022» пройдет с 12 по 14 сентября в Уфе и представляет собой образовательно-культурный блок мероприятий с использованием трендовых и интерактивных форматов работы с молодежью. Участниками форума станут представители молодежи Республики Башкортостан и регионов Приволжского федерального округа, а также молодые люди из других государств.

Программа форума направлена на организацию интерактивной разъяснительной работы с молодежью по актуальным вопросам общественно-политической повестки.



Работа форума будет проходить по четырем направлениям:



Дискуссионная платформа «Мәғәнә юлы» - для политиков, общественных деятелей, лидеров молодежного самоуправления, студенческих лидеров.



Образовательно-инновационная платформа «Фән юлы» - для научных деятелей, аспирантов, IT-специалистов, разработчиков, конструкторов.



Культурно-творческая платформа «Йөрәк юлы» - для музыкантов, вокалистов, танцоров, актеров.



Физкультурно-спортивная платформа «Батыр юлы» - для спортсменов и любителей ЗОЖ.