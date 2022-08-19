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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Новости Пятница, 19 августа 2022 15:00
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «ЙЫЙЫН МОЛОДЕЖИ-2022»

Сухум. 19 августа 2022. Абхазия-Информ. Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту объявляет о старте приема заявок претендентов на участие в Молодежном гражданском форуме Приволжского федерального округа «Йыйын молодежи-2022». Заявки принимаются от граждан Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет.



Заявки нужно отправлять на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. до 23 августа (включительно). Подробности можно узнать по тел.: 8 (840) 226 47 23.

Отбор претендентов будет проводиться на основании решения конкурсной комиссии Госкомитета.

Третий по счету форум «Йыйын молодежи-2022» пройдет с 12 по 14 сентября в Уфе и  представляет собой образовательно-культурный блок мероприятий с использованием трендовых и интерактивных форматов работы с молодежью. Участниками форума станут представители молодежи Республики Башкортостан и регионов Приволжского федерального округа, а также молодые люди из других государств.
Программа форума направлена на организацию интерактивной разъяснительной работы с молодежью по актуальным вопросам общественно-политической повестки.    

Работа форума будет проходить по четырем направлениям:

Дискуссионная платформа «Мәғәнә юлы» - для политиков, общественных деятелей, лидеров молодежного самоуправления, студенческих лидеров.

Образовательно-инновационная платформа «Фән юлы» - для научных деятелей, аспирантов, IT-специалистов, разработчиков, конструкторов.

Культурно-творческая платформа «Йөрәк юлы» - для музыкантов, вокалистов, танцоров, актеров.

Физкультурно-спортивная платформа «Батыр юлы» - для спортсменов и любителей ЗОЖ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 19 августа 2022 15:02

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