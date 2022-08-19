МИХАИЛ ГАБЕЛИЯ НОВЫЙ МИНИСТР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ



Сухум. 19 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о министре по налогам и сборам. «Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Габелия Михаила Валериевича», – говорится в указе главы государства, подписанном 19 августа. До назначения на эту должность Габелия возглавлял управление налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам.



