МИХАИЛ ГАБЕЛИЯ НОВЫЙ МИНИСТР ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Новости Пятница, 19 августа 2022 17:55
Сухум. 19 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о министре по налогам и сборам. «Назначить министром по налогам и сборам Республики Абхазия Габелия Михаила Валериевича», – говорится в указе главы государства, подписанном 19 августа. До назначения на эту должность Габелия возглавлял управление налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам.
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