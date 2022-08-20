АСЛАН БЖАНИЯ ПЕРЕДАЛ ТАМЫШСКОЙ ШКОЛЕ АВТОБУС

Здесь в свое время преподавали его родители. Президент отметил, что автобус был куплен и подарен меценатом, уроженцем Абхазии Робертом Татуляном. "Дальше будет лучше, будете возить детей в бассейн, на культурные мероприятия. Самое красивое транспортное средство на сегодняшний день у вас", - сказал он. Директор Тамышской средней школы им. Д. Гулиа Эмма Закарая поблагодарила Главу государства за подарок. "Аслан Георгиевич учился замечательно, добродушный, порядочный. Несмотря на то, что отец был директором школы, мама была учительницей, никаких привилегий у него не было. Мы очень рады, что он сегодня на этом посту. Спасибо за все хорошее, что вы делаете людям", - сказала директор школы. Аслан Бжания в сопровождении главы президентской Администрации Джансуха Нанба и главы Администрации Очамчырского района Беслана Бигвава посетил специализированные классы Росатома, которые функционируют в этой школе с апреля текущего года. Два современных класса созданы на средства российской Госкорпорации по атомной энергии. Классы оборудованы всем необходимым для лабораторных и теоретических занятий по физике, математике, и информатике.





