ЛЕВ КВИЦИНИЯ УЧАСТВОВАЛ В РАБОТЕ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОНГРЕССА

Конгресс проходил под эгидой МЧС России. Масштабное мероприятие, организованное на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в г. Кубинка Московской области, объединило представителей из 45 стран и общественных организаций. В деловую программу вошли более 30 мероприятий. Обсуждались вопросы международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе конгресса глава спасательного ведомства Абхазии встретился с коллегами из Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководителями региональных управлений МЧС России. Вопросы совершенствования процесса подготовки профессиональных кадров обсудил Лев Квициния на встречах с руководством Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России. Как известно, в этих высших учебных заведениях обучаются и граждане Республики Абхазия. В рамках конгресса проводились выставки специального спасательного снаряжения и техники. Глава спасательного ведомства Абхазии осмотрел выставочные образцы, в частности малые одномоторные летательные аппараты для мониторинга противопожарной ситуации как в условиях городской агломерации, так и в условиях природного ландшафта.