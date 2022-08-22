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Абхазия Информ

ЛЕВ КВИЦИНИЯ УЧАСТВОВАЛ В РАБОТЕ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОНГРЕССА

Новости Понедельник, 22 августа 2022 14:45
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ЛЕВ КВИЦИНИЯ УЧАСТВОВАЛ В РАБОТЕ III МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО КОНГРЕССА

Сухум. 22 августа 2022. Абхазия-Информ. Лев Квициния принял  участие  в работе III Международного пожарно-спасательного конгресса, сообщает пресс-служба МЧС РА.

Конгресс проходил под эгидой МЧС России.  Масштабное мероприятие, организованное на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» в г. Кубинка Московской области, объединило представителей из 45 стран и общественных организаций. В деловую программу вошли более 30 мероприятий. Обсуждались вопросы международного сотрудничества в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В ходе конгресса глава спасательного ведомства Абхазии встретился с коллегами из Южной Осетии, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также руководителями региональных управлений МЧС России. Вопросы совершенствования процесса подготовки профессиональных кадров обсудил Лев Квициния на встречах с руководством Академии государственной противопожарной службы и Академии гражданской защиты МЧС России. Как известно, в этих  высших учебных заведениях  обучаются и граждане Республики Абхазия. В рамках конгресса проводились выставки специального спасательного снаряжения и техники. Глава спасательного ведомства Абхазии осмотрел выставочные образцы,  в частности малые одномоторные летательные аппараты для мониторинга противопожарной ситуации  как в условиях городской агломерации, так и в условиях природного ландшафта.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 22 августа 2022 14:47

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