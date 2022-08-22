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БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
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Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТ О ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Новости Понедельник, 22 августа 2022 17:03
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Сухум. 22 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб на рабочем совещании заслушал отчет о ходе реализации некоторых мероприятий, запланированных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии. В рабочей встрече  участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Участники совещания  также обсудили вопросы  выполнения строительных работ на объектах,  финансируемых за счет средств республиканского бюджета.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 22 августа 2022 17:06

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