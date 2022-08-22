АЛЕКСАНДР АНКВАБ ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТ О ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Сухум. 22 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб на рабочем совещании заслушал отчет о ходе реализации некоторых мероприятий, запланированных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии. В рабочей встрече участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Участники совещания также обсудили вопросы выполнения строительных работ на объектах, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.