АЛЕКСАНДР АНКВАБ ЗАСЛУШАЛ ОТЧЕТ О ХОДЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ В РАМКАХ ИНВЕСТПРОГРАММЫ
Сухум. 22 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб на рабочем совещании заслушал отчет о ходе реализации некоторых мероприятий, запланированных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабинета министров Абхазии. В рабочей встрече участвовали вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Участники совещания также обсудили вопросы выполнения строительных работ на объектах, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
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