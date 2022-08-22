КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО МИНИСТРА
Сухум. 22 августа 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба представил коллективу министерства по н алогам и сборам нового министра Михаила Габелия, назначенного на эту должность указом президента 19 августа, сообщается на сайте министерства по налогам и сборам Абхазии.
«Мы наблюдаем за достижениями ведомства, хотелось бы отметить, что системе удалось изменить ситуацию со сбором налогов к лучшему. Обусловлено это вашим трудолюбием, знаниями, опытом и навыками, что в совокупности привело к повышению качества администрирования», – отметил Владимир Делба. Он также поблагодарил Джансуха Нанба за внесенный вклад в усовершенствование системы налоговых органов и достигнутые результаты, пожелав новому министру творческих успехов, и новых достижений. «Михаила Валерьевича мы знаем как достаточно опытного специалиста, находящегося в системе уже более 12 лет. Уверен, что все задачи, которые поставлены перед министерством по налогам и сборам в Вашем лице с помощью коллектива и несомненно нас будут исполнены»., - сказал Нанба. «Я благодарю каждого за оказанное мне доверие. Выражаю надежду, что с помощью большого трудового коллектива все те задачи, которые были обозначены, будут исполнены в полной мере», - заверил новый министр.
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