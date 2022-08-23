АБХАЗИЯ УЧАСТВУЕТ В ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ 2022

Сухум. 23 августа 2022. Абхазия-Информ. По приглашению министерства культуры России делегация Абхазии примет участие в работе первого Международного детского культурного форума.

В состав абхазской делегации входят Мария Эмилия Терзян-Хагба, Амина Аншба, Злата Богненко, Лана Габуния, Лана Чачибая и Каиа Хупория, сообщает пресс-служба Минкульта РА. Делегацию возглавит директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба, народная артистка Абхазии Нинель Бжания.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, целями Форума являются выявление и признание талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытие новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.





