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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ УЧАСТВУЕТ В ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ 2022

Новости Вторник, 23 августа 2022 14:02
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АБХАЗИЯ УЧАСТВУЕТ В ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ 2022

Сухум. 23 августа 2022. Абхазия-Информ. По приглашению министерства культуры России делегация Абхазии примет участие  в работе первого Международного детского культурного форума.

В состав абхазской делегации входят  Мария Эмилия Терзян-Хагба, Амина Аншба, Злата Богненко, Лана Габуния, Лана Чачибая и  Каиа Хупория, сообщает пресс-служба Минкульта РА.  Делегацию возглавит директор Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба, народная артистка Абхазии Нинель Бжания.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, целями Форума являются выявление и признание талантливых детей, проявивших выдающиеся способности в области культуры и искусства, а также открытие новых возможностей для межкультурного диалога и демонстрации достижений культуры России среди самых маленьких деятелей искусства.



Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 августа 2022 14:11

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