ТЕМУР ЦУЛАЯ И СМЕЛ САДЗБА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КАРАТЭ ВЕРСИИ WKC
Сухум. 23 августа 2022. Абхазия-Информ. 20-21 августа в Чебоксарах прошел XIV чемпионат мира по каратэ по версии WKC. WKC – Общероссийская спортивная общественная организация «Федерация каратэ по версии Всемирной конфедерации каратэ».
В турнире приняли участие 2100 спортсменов из 13 стран и 23 регионов России. В чемпионате приняла участие и сборная Абхазии по каратэномичи, в состав которой вошли: президент Федерации каратэномичи Абхазии, обладатель 3-го дана по каратэ (WKC) Темур Цулая, обладатель 1-го дана Геннадий Цулая и обладатель 1 кю Смел Садзба.
Абхазские спортсмены выступили в 6 видах единоборств, приняли участие в тяжелейших боях с многократными чемпионами мира, а также в командных поединках и заняли одно второе и одно третье место.
Темур Цулая стал серебряным призером, а Смел Садзба - бронзовым.
Все участники чемпионата были награждены сертификатами.
Спортсмены были командированы на соревнования при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту.
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