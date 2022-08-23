ТЕМУР ЦУЛАЯ И СМЕЛ САДЗБА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КАРАТЭ ВЕРСИИ WKC





В турнире приняли участие 2100 спортсменов из 13 стран и 23 регионов России. В чемпионате приняла участие и сборная Абхазии по каратэномичи, в состав которой вошли: президент Федерации каратэномичи Абхазии, обладатель 3-го дана по каратэ (WKC) Темур Цулая, обладатель 1-го дана Геннадий Цулая и обладатель 1 кю Смел Садзба.



Абхазские спортсмены выступили в 6 видах единоборств, приняли участие в тяжелейших боях с многократными чемпионами мира, а также в командных поединках и заняли одно второе и одно третье место.

Темур Цулая стал серебряным призером, а Смел Садзба - бронзовым.

Все участники чемпионата были награждены сертификатами.



Спортсмены были командированы на соревнования при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту.