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Абхазия Информ

ШЕСТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ ЗАНЯЛИ БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ НА ТУРНИРЕ «КУБОК АЗОВСКОГО МОРЯ» В КРЫМУ

Новости Вторник, 23 августа 2022 14:17
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ШЕСТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ ЗАНЯЛИ БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ НА ТУРНИРЕ «КУБОК АЗОВСКОГО МОРЯ» В КРЫМУ

Сухум. 23 августа 2022. Абхазия-Информ . С 18 по 21 августа в городе Щелкино Ленинского района Республики Крым прошел Открытый муниципальный турнир по боксу «Кубок Азовского моря» на призы главы администрации Ленинского района Республики Крым Олега Юрьевича Попова.  



В турнире приняли участие спортсмены из Крыма, Абхазии, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополья, Херсона и Сургута.
Соревнования проходили среди юношей 2012, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 годов рождения в 17 весовых категориях.

Республику Абхазия представляли спортсмены из Сухума и Гулрыпшского района.

Спортсмены Гулрыпшского района заняли три первых и три вторых места.
Диана и Даниэль Багарян стали победителями в весовых категориях 36 кг, Давид Джоджуа стал первым в весовой категории 30 кг.
Серебряными призерами турнира стали: Рафаэль Буюклян в весовой категории 38 кг, Даниил Квициния в весовой категории 60 кг и Георгий Гиндия в весовой категории 44 кг.
Тренирует спортсменов Эдуард Депелян.

Сухумские спортсмены заняли три первых места.
Эраст Хиба, тренирующийся под руководством Беслана Аршба и Давида Авидзба, стал первым в весовой категории 35 кг. Максим Тарасов в весовой категории 28 кг и Никита Джанба в весовой категории 40 кг. Тренируют спортсменов Олег Тарасов.

Команду Абхазии сопровождали Олег Тарасов, Матвей Мкртычян и Реноз Булискерия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 августа 2022 14:20

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