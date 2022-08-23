ШЕСТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ ЗАНЯЛИ БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ НА ТУРНИРЕ «КУБОК АЗОВСКОГО МОРЯ» В КРЫМУ





В турнире приняли участие спортсмены из Крыма, Абхазии, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополья, Херсона и Сургута.

Соревнования проходили среди юношей 2012, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 годов рождения в 17 весовых категориях.



Республику Абхазия представляли спортсмены из Сухума и Гулрыпшского района.



Спортсмены Гулрыпшского района заняли три первых и три вторых места.

Диана и Даниэль Багарян стали победителями в весовых категориях 36 кг, Давид Джоджуа стал первым в весовой категории 30 кг.

Серебряными призерами турнира стали: Рафаэль Буюклян в весовой категории 38 кг, Даниил Квициния в весовой категории 60 кг и Георгий Гиндия в весовой категории 44 кг.

Тренирует спортсменов Эдуард Депелян.



Сухумские спортсмены заняли три первых места.

Эраст Хиба, тренирующийся под руководством Беслана Аршба и Давида Авидзба, стал первым в весовой категории 35 кг. Максим Тарасов в весовой категории 28 кг и Никита Джанба в весовой категории 40 кг. Тренируют спортсменов Олег Тарасов.



Команду Абхазии сопровождали Олег Тарасов, Матвей Мкртычян и Реноз Булискерия.