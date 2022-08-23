ШЕСТЬ ПЕРВЫХ МЕСТ ЗАНЯЛИ БОКСЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ НА ТУРНИРЕ «КУБОК АЗОВСКОГО МОРЯ» В КРЫМУ
Сухум. 23 августа 2022. Абхазия-Информ . С 18 по 21 августа в городе Щелкино Ленинского района Республики Крым прошел Открытый муниципальный турнир по боксу «Кубок Азовского моря» на призы главы администрации Ленинского района Республики Крым Олега Юрьевича Попова.
В турнире приняли участие спортсмены из Крыма, Абхазии, ДНР, ЛНР, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Воронежа, Ставрополья, Херсона и Сургута.
Соревнования проходили среди юношей 2012, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 годов рождения в 17 весовых категориях.
Республику Абхазия представляли спортсмены из Сухума и Гулрыпшского района.
Спортсмены Гулрыпшского района заняли три первых и три вторых места.
Диана и Даниэль Багарян стали победителями в весовых категориях 36 кг, Давид Джоджуа стал первым в весовой категории 30 кг.
Серебряными призерами турнира стали: Рафаэль Буюклян в весовой категории 38 кг, Даниил Квициния в весовой категории 60 кг и Георгий Гиндия в весовой категории 44 кг.
Тренирует спортсменов Эдуард Депелян.
Сухумские спортсмены заняли три первых места.
Эраст Хиба, тренирующийся под руководством Беслана Аршба и Давида Авидзба, стал первым в весовой категории 35 кг. Максим Тарасов в весовой категории 28 кг и Никита Джанба в весовой категории 40 кг. Тренируют спортсменов Олег Тарасов.
Команду Абхазии сопровождали Олег Тарасов, Матвей Мкртычян и Реноз Булискерия.
Последнее от Super User
- ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАШУК»: АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ
- ТЕМУР ЦУЛАЯ И СМЕЛ САДЗБА СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КАРАТЭ ВЕРСИИ WKC
- АБХАЗИЯ УЧАСТВУЕТ В ДЕТСКОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ 2022
- ДЖЕМАЛ ГУБАЗ УЧАСТВУЕТ В КРЫМУ В ПЕРВОМ ФУТБОЛЬНОМ ФОРУМЕ «СОДРУЖЕСТВО»
- ХОР ТУРЕЦКОГО ДАСТ КОНЦЕРТ В СУХУМЕ НА ПЛОЩАДИ ИМ. СЕРГЕЯ БАГАПШ 29 АВГУСТА