ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО МЕДОБЩЕСТВА ЕВГЕНИЙ АЧКАСОВ ПОСЕТИЛ АССОЦИАЦИЮ ИНВАСОДЕЙСТВИЯ В СУХУМЕ

Евгений Ачкасов приехал в Абхазию по приглашению министра здравоохранения.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества в области реабилитации людей с ограниченными физическими способностями и людей, перенесших коронавирус.

«Пандемия COVID-19 отступает, хотя эта проблема остается актуальной и важной, также актуальна реабилитация людей, перенесших коронавирус. Вопрос реабилитации в самом широком спектре стоит очень остро , я бы с удовольствием сотрудничал с докторами Абхазии в этом направлении", – заметил Ачкасов.

Он отметил, что готов предложить абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова.

Эдуард Бутба подчеркнул, что абхазская сторона всячески будет поддерживать образовательные проекты, нацеленные на повышение эффективности системы здравоохранения республики. После завершения встречи Эдуард Бутба и Евгений Ачкасов посетили офис Ассоциации «Инва-Содействие».

Там состоялась встреча с руководителем ассоциации Алхасом Тхагушевым, представителями благотворительных организаций и районных реабилитационных пунктов. Алхас Тхагушев поблагодарил министра и гостя за оказанную возможность провести такого рода встречу. Он рассказал о работе организации, о проектах и проблемах которые они пытаются преодолеть, чтобы улучшить жизнь для инвалидов и других маломобильных групп.

Со своей стороны Евгений Ачкасов предложил провести в этом году, в Абхазии, международную конференцию по реабилитации. Все присутствующие одобрили это предложение. «Любой проект, который предусматривает обмен опытом с высококвалифицированными специалистами, докторами медицинских наук, для нас имеет большое значение. Мы будем максимально способствовать проведению этой конференции" ,- отметил министр здравоохранения. Гостю показали офис Ассоциации и реабилитационные залы, а также обменялись с ним контактами. К концу встречи Евгений Евгеньевич подарил Ассоциации ноутбук.