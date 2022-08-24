ГЛАВА МИД СИРИИ СЕГОДНЯ ПРИБЫЛ В СУХУМ

Сухум.24 августа 2022. Абхазия-Информ. С 24 по 27 августа 2022 года состоится официальный визит министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсала Микдад в Республику Абхазия, сообщает МИД Абхазии.

В состав сирийской делегации входят посол САР в Российской Федерации Риад Хаддад, директор департамента Европы Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Луай Фалух, директор департамента исполнительной поддержки МИД Абдулла Халлак. В программе визита высокопоставленного сирийского дипломата предусмотрены встречи с президентом Асланом Бжания в Правительстве и Парламенте. 25 августа состоится встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с Фейсалом Микдадом. После встречи в Медиацентре МИД РА состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики».





