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Абхазия Информ

ГЛАВА МИД СИРИИ СЕГОДНЯ ПРИБЫЛ В СУХУМ

Новости Среда, 24 августа 2022 10:57
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ГЛАВА МИД СИРИИ СЕГОДНЯ ПРИБЫЛ В СУХУМ

Сухум.24 августа 2022. Абхазия-Информ. С 24 по 27 августа 2022 года состоится официальный визит министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсала Микдад в Республику Абхазия, сообщает МИД Абхазии.

В состав сирийской делегации входят посол САР в Российской Федерации Риад Хаддад, директор департамента Европы Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Луай Фалух, директор департамента исполнительной поддержки МИД  Абдулла Халлак. В программе визита высокопоставленного сирийского дипломата предусмотрены встречи с президентом Асланом Бжания в Правительстве  и Парламенте.  25 августа состоится встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с Фейсалом Микдадом. После встречи в Медиацентре МИД РА  состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики».  


Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 24 августа 2022 11:00

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