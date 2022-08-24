КОМАНДА АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ- ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА АРМИЯ-2022 «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ"

Состязания мастеров меткой стрельбы проводятся в Венесуэле в рамках VIII Армейских международных игр. Участники показали высокий уровень профессионального мастерства, физической и психологической готовности. В борьбе за титул мастера меткой стрельбы состязались представители Абхазии, России, Венесуэлы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы. Несмотря на тяжелые погодные условия, команда Абхазии заняла второе место, сообщается на сайте Минобороны РА. . Впереди ещё 2 не менее сложных этапа, главным результатом которых станет определение самых сильных и слаженных снайперских пар, которые выйдут в финал. Вооруженные Силы Республики Абхазия представляет сборная, которая была сформирована по результатам конкурсного отбора.



