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июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

КОМАНДА АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ- ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА АРМИЯ-2022 «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ"

Новости Среда, 24 августа 2022 11:02
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КОМАНДА АБХАЗИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ- ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА АРМИЯ-2022 «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ&quot;

Сухум. 24 августа 2022. Абхазия-Информ. На полигоне Терепайма завершился второй этап международного конкурса «Снайперский рубеж».

Состязания мастеров меткой стрельбы проводятся в  Венесуэле в рамках VIII Армейских международных игр. Участники показали высокий уровень профессионального мастерства, физической и психологической готовности. В борьбе за титул мастера меткой стрельбы состязались представители Абхазии, России, Венесуэлы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы. Несмотря на тяжелые погодные условия, команда Абхазии заняла второе место, сообщается на сайте Минобороны РА. . Впереди ещё 2 не менее сложных этапа, главным результатом которых станет определение самых сильных и слаженных снайперских пар, которые выйдут в финал. Вооруженные Силы Республики Абхазия представляет сборная, которая была сформирована по результатам конкурсного отбора.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 24 августа 2022 11:06

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