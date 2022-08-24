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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С СО СМЕРТЬЮ МЕРА ЧЕБОКСАР ОЛЕГА КОРТУНОВА

Новости Среда, 24 августа 2022 19:38
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БЕСЛАН ЭШБА НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С СО СМЕРТЬЮ МЕРА ЧЕБОКСАР ОЛЕГА КОРТУНОВА

Сухум. 24 августа 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба выразил соболезнование по случаю скоропостижной смерти главы  города Чебоксары Олега Кортунова.

 На 39-м году жизни скоропостижно скончался глава города Чебоксары – председатель Чебоксарского городского Собрания депутатов Олег Игоревич Кортунов. Мэр  Сухума  Беслан Эшба направил главе Администрации городе Денису Спирину и депутатам Чебоксарского городского собрания слова соболезнования и поддержки. «Трагическое известие о безвременной кончине главы города Чебоксары Олега Игоревича Кортунова оказалось для нас глубоким потрясением. От имени руководства и жителей города Сухума выражаем искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и друзьям Олега Игоревича. Уход из жизни близкого человека – поистине невосполнимая утрата. Разделяем вашу боль, скорбим вместе с вами», - говорится в письме соболезнования. Олег Кортунов родился в Чебоксарах 28 апреля 1984 года. Окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. Работал на ведущих промышленных предприятиях города, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. В 2015 году его избрали в Чебоксарское городское Собрание депутатов, он был членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации. С октября 2020 года стал председателем Горсобрания и главой Чебоксар. Делегация Сухума 21 августа 2022 года принимала участие в мероприятиях, посвященных Дню города Чебоксары. Сухум и Чебоксары подписали соглашение о побратимстве 6 апреля 2021 года.


Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 24 августа 2022 19:48

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