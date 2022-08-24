ЗА НЕГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ ОТВЕТСТВЕННЫХ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Сухум. 24 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал принятые Парламентом изменения в некоторые законодательные акты относительно нарушений в сфере охраны жизни людей на водных объектах.
Согласно внесенным изменениям, за нарушение установленных норм вводятся штрафные санкции. За неготовность пляжей к купальному сезону ответственные лица будут платить штраф в размере от 9 до 12 тысяч рублей. Нарушение правил поведения на водных объектах обойдется физическому лицу от 600 до 1000 рублей. После подписания главой государства законодательных актов данные изменения вступили в законную силу.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
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