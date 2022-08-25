В АБХАЗИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ ГЛАВА МИД СИРИИ
Сухум, 25 августа 2022. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад прибыл c официальным визитом в Республику Абхазия.
Сирийского коллегу на абхазо-российской границе встретил министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Сирийский государственный деятель столь высокого уровня впервые прибыл Абхазию.
25 августа состоится подписание Меморандума о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и Сирии, сообщается на сайте МИД РА.
Фейсал Микдад почтил память Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и посетил мемориал воинов павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 г.г.
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