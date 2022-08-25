ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Сухум, 25 августа 2022. Абхазия-Информ. Управление по надзору за исполнением законодательства проводится проверка соблюдения Закона «О защите прав потребителей», налогового и иного законодательства Республики Абхазия в сфере туристической деятельности.
На основании утверждённого плана работы на II-полугодие 2022 года Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия проводится проверка соблюдения Закона «О защите прав потребителей», налогового и иного законодательства Республики Абхазия в сфере туристической деятельности.
В ходе проверки были направлены запросы в районные инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия для предоставления списков налогоплательщиков (юридических и физических лиц) имеющих задолженности по уплате налогов.
По результатам полученной информации, мерами прокурорского реагирования налогоплательщики погасили задолженности по налоговым платежам в размере – 14 910 961 рублей. (Четырнадцать миллионов девятьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль)
Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия проверка продолжается.
По итогам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.
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