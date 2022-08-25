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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Новости Четверг, 25 августа 2022 14:58
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сухум, 25 августа 2022. Абхазия-Информ. Управление по надзору за исполнением законодательства проводится проверка соблюдения Закона «О защите прав потребителей», налогового и иного законодательства Республики Абхазия в сфере туристической деятельности.

На основании утверждённого плана работы на II-полугодие 2022 года Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия проводится проверка соблюдения Закона «О защите прав потребителей», налогового и иного законодательства Республики Абхазия в сфере туристической деятельности.

В ходе проверки были направлены запросы в районные инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия для предоставления списков налогоплательщиков (юридических и физических лиц) имеющих задолженности по уплате налогов.

По результатам полученной информации, мерами прокурорского реагирования налогоплательщики погасили задолженности по налоговым платежам в размере – 14 910 961 рублей. (Четырнадцать миллионов девятьсот десять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль)

Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия проверка продолжается.

По итогам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 25 августа 2022 15:14

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