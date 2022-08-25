МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И СИРИИ ВЫСТУПИЛИ С СОВМЕСТНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба и министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад выступили в Сухуме с совместным заявлением.

Текст заявления гласит:

1.Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика, именуемые далее Стороны, выражают поддержку Специальной военной операции Российской Федерации, а также народам ДНР, ЛНР и других регионов Украины, желающих воспользоваться правом на определение своей судьбы.

2.Стороны поддерживают Специальную военную операцию, которая нацелена на формирование более справедливого миропорядка, где уважают права народов, историческую судьбу.

3.Стороны осуждают нелегитимный режим односторонних принудительных мер западных стран против Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и против любых стран, которые смело выражают свое мнение на международной арене. Стороны обращают внимание международного сообщества на то, что односторонние принудительные меры незаконны, архаичны, бессмысленны, абсолютно контрпродуктивны и бесчеловечны.

4. Народы Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики едины в борьбе против международного терроризма. Стороны с сожалением отмечают, что многие террористические группировки создавались, до сих пор координируются и поддерживаются со стороны некоторых западных государств.

5.Стороны призывают к незамедлительному уходу нелегитимных иностранных сил с территории Сирийской Арабской Республики.

6.Стороны выступают за активизацию и координацию деятельности внешнеполитических ведомств и дипломатических миссий государств в вопросах расширения контактов, повестки евразийской интеграции и иных вопросах, представляющих взаимный интерес. Стороны выступают за укрепление торгово-экономических отношений, в том числе путем создания общественных, предпринимательских и иных институций, которые будут способствовать активизации торгово-экономического взаимодействия двух стран.

7. Стороны, принимая во внимание заинтересованность народов во взаимном культурном обогащении, придают важное значение сотрудничеству в сфере культуры и туризма. Стороны придают важное значение развитию диалога между молодежью двух стран, сотрудничеству в сфере науки и образования, который способствовал бы укреплению межгосударственных отношений.





