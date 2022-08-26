В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ

26 августа в Абхазии отмечают государственный праздник - День международного признания республики. 14 лет назад, 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии", - сказал Дмитрий Медведев в телеобращении.

Если с именем Первого президента Владислава Ардзинба (1945-2010 гг.) многонациональный народ Абхазии связывает Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993г.г., то международное признание независимости Абхазии - с именем президента Сергея Багапш (1949 - 2011гг.).