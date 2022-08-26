РУКОВОДИТЕЛИ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ ПОГИБШИМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 ГГ.

Почтить память погибших пришли президент Аслан Бжания, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, депутаты Парламента, члены Правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, представители общественности. После возложения цветов в Парке Славы президент поехал в село Нижняя Эшера., чтобы почтить память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, похороненного там. 14 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости и государственного суверенитета Абхазии и Южной Осетии. 26 августа в Абхазии отмечают День международного признания независимости республики.



