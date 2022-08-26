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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 26 августа 2022 11:36
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум, 26 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил соотечественников   с  Днем международного признания независимости Республики Абхазия

В обращении в частности говорится: " Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. 26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о признании Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Мы благодарны руководству Российской Федерации за этот справедливый и мужественный шаг. Этот день открыл новую эпоху в жизни нашего народа и страны. Народ Абхазии прошел героический путь к этому дню. Сегодня мы благодарим каждого, кто приближал его, отдаем дань памяти павшим за свободу и независимость Отчизны. Дорогие соотечественники, уверен, вместе, в единстве мы обеспечим дальнейшее развитие и процветание нашей Апсны. В этот замечательный праздник, дорогие сограждане, желаю вам мира и благополучия. Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания Сухум, 26 августа 2022 г."


Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 26 августа 2022 11:39

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