ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В обращении в частности говорится: " Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. 26 августа 2008 года Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о признании Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Мы благодарны руководству Российской Федерации за этот справедливый и мужественный шаг. Этот день открыл новую эпоху в жизни нашего народа и страны. Народ Абхазии прошел героический путь к этому дню. Сегодня мы благодарим каждого, кто приближал его, отдаем дань памяти павшим за свободу и независимость Отчизны. Дорогие соотечественники, уверен, вместе, в единстве мы обеспечим дальнейшее развитие и процветание нашей Апсны. В этот замечательный праздник, дорогие сограждане, желаю вам мира и благополучия. Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания Сухум, 26 августа 2022 г."





