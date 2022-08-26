АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ – ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА И СЕРГЕЯ БАГАПША
Сухум, 26 августа 2022. Абхазия-Информ. В День международного признания независимости Абхазии глава государства Аслан Бжания почтил память первого и второго президентов республики – Владислава Ардзинба и Сергея Багапша.
После церемонии возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. в Парке Славы в Сухуме Бжания поехал в село Нижняя Эшера и возложил цветы к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, с именем которого непосредственно связана победа в войне и преодоление неисчислимых сложностей первых послевоенных лет. Затем Бжания направился в село Джгярда Очамчырского района, где похоронен Сергей Багапш, чтобы почтить память второго президента, при котором Абхазия добилась международного признания независимости и государственного суверенитета.
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