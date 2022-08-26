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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ – ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА И СЕРГЕЯ БАГАПША

Новости Пятница, 26 августа 2022 14:15
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ – ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА И СЕРГЕЯ БАГАПША

Сухум, 26 августа 2022. Абхазия-Информ. В День международного признания независимости Абхазии глава государства  Аслан Бжания почтил память  первого и второго  президентов республики – Владислава Ардзинба и Сергея Багапша.

 После церемонии возложения  цветов  к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. в  Парке Славы в Сухуме Бжания  поехал в село Нижняя Эшера и возложил цветы к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, с именем которого непосредственно связана победа в войне и преодоление неисчислимых сложностей первых послевоенных лет. Затем Бжания  направился в село Джгярда Очамчырского района, где похоронен Сергей Багапш, чтобы почтить память второго президента,  при  котором Абхазия добилась международного признания независимости и государственного суверенитета.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 26 августа 2022 14:18

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