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Абхазия Информ

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ МИД СИРИИ

Новости Пятница, 26 августа 2022 18:41
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В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ МИД СИРИИ

Сухум, 26 августа 2022. Абхазия-Информ. 25 августа в Кабинете Министров прошла встреча вице-премьеров республики с министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсалом Микдадом, прибывшим в Абхазию с официальным визитом, и членами сирийского делегации.

 Как сообщает пресс-служба Кабмина, стороны обсудили вопросы отраслевого взаимодействия двух стран в экономическом и финансовом секторах, культурном и гуманитарном направлениях. Кроме того, участники встречи очертили круг решений, которые лягут в основу повестки предстоящего заседания межправительственной комиссии (МПК).

По предварительным данным,  в рамках будущего заседания МПК будут подписаны документы в развитие банковских отношений Абхазии и Сирии, об условиях движения товаров  между странами,  о взаимольготной таможенно-тарифной политике и многое другое.

Приветствуя высокопоставленного гостя, первый вице-премьер Беслан Джопуа сказпал: «В мае 2021 г. состоялся официальный визит делегации Абхазии во главе с президентом Республики Абхазия Асланом Бжания в Сирию. В рамках визита начала работать абхазо-сирийская Межправительственная комиссия. Мы, участники комиссии, детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, сельского хозяйства, туризма. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономики Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран.

В будущем, в рамках очередного заседания комиссии планируется подписание аналогичного соглашения и между министерствами сельского хозяйства. Мы уверены, что результаты официальных встреч и работа межправительственной комиссии принесут взаимную выгоду гражданам Абхазии и Сирии, а наша дружба будет способствовать еще более активному развитию межгосударственных отношений». Министр иностранных дел  и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад в свою очередь сказал:  «Направляясь с рабочим визитом в Абхазию, мы получили от президента Сирии ряд поручений по проработке вопросов экономического и торгового сотрудничества, а также в других областях. Сегодня мы убедились в аналогичном намерении абхазской стороны. Многое уже совершено в рамках действующей комиссии, многие документы в процессе согласования сторон. Уже было проведено несколько заседаний МПК, результатом которых стало подписание важных документов о сотрудничестве,. Мы намерены развивать отраслевое взаимодействие. Пользуясь случаем, поздравляю присутствующих и всех граждан Абхазии с наступающим праздником – Днем международного признания независимости Республики Абхазия. Желаю этой земле процветания и наращивания деловых международных связей». 29 мая 2018 года Сирийская Арабская Республика признала независимость Республики Абхазия. Между двумя странами установлены дипломатические отношения. На сегодняшний день подписано 9 международных договоров между странами (3 – межправительственных, 5 – отраслевых)  6 из которых вступили в силу. Основополагающий документ – Договор о дружбе и сотрудничестве от 4 сентября 2018 года. Среди ключевых направлений в Договоре были обозначены внешняя политика, торговля, экономика, культура, туризм, наука и технологии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 26 августа 2022 18:43

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