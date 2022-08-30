ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ ВАРИАНТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«В предлагаемом проекте в текст Конституции Республики Абхазия 1994 г. внесены изменения, дополнения, уточнения, а также новые статьи. Наиболее важными являются следующие новшества. Во-первых, значительно расширена преамбула к Конституции, в которой более подробно изложены ценностные установки и цели Абхазского Государства. Предложено изменение названия государства – вместо «Республика Абхазия» «Республика Абхазия-Апсны».

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. В редакцию информагентства «Апсныпресс» поступил текст изменений, которые предлагает внести в действующую Конституцию Республики Абхазия директор Центра стратегических исследований при Президенте РА, доктор филологических наук, академик АНА, Вячеслав Чирикба.

В статье 45 (новый порядок) предложено изменение термина «Спикер Парламента» на «Председатель Парламента».

В статье 52 (новый порядок) – предлагается ограничить срок службы Президента 4 годами, повысить нижний возрастной срок кандидата в Президенты с 35 до 40 лет, удалить верхний возрастной срок в 65 лет как дискриминационный и отсутствующий в мировой практике, определить срок в 10 лет для непрерывного проживания кандидата в Президенты; добавлено требование свободного владения государственным языком для кандидата в Президенты.

В статью 56 (новый порядок) добавлено перечисление функций и обязанностей Президента. Статьи 54 и 55 (о вице-президенте) удалены – пост вице-президента в данном проекте Конституции РА не предусмотрен.

В статье 57 (новый порядок) внесено уточнение функций Президента касательно Кабинета Министров РА; добавление об организации Кабинета Министров.

В статье 67 (новый порядок) добавлено перечисление оснований для отрешения Президента от должности.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ:

https://apsnypress.info/.../1031-direktor-tssi-pri...