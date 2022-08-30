107 ПРОЕКТОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ «АМШАРА»
Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.107 проектов поддержал абхазский общественный Фонд развития «Амшара» сначала своей работы в 2009 году по настоящее время. Среди них выпуск учебных пособий по абхазскому языку, обучение и стажировки талантливых молодых людей из Абхазии в иностранных высших учебных заведениях, программа финансовой поддержки медиков Абхазии в борьбе с COVID-19 и много других значимых для развития нашей страны проектов.
В том числе всем полюбившийся пингвин-философ работы скульптора Архипа Лабахуа на набережной в Сухуме выполнен при финансовой поддержке фонда «Амшра».
Отбор проектов на получение грантов проходит ежегодно и на конкурсной основе.
Могут быть представлены проекты по таким направлениям, как:
– развитие абхазского языка и абхазской культуры;
– поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
– поддержка проектов в области культуры и искусства;
– сохранение исторической памяти;
– охрана окружающей среды;
– социальные вопросы;
– популяризация и продвижение здорового образа жизни.