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Абхазия Информ

107 ПРОЕКТОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ «АМШАРА»

Новости Вторник, 30 августа 2022 19:42
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107 ПРОЕКТОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ «АМШАРА»

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.107 проектов поддержал абхазский общественный Фонд развития «Амшара» сначала своей работы в 2009 году по настоящее время. Среди них выпуск учебных пособий по абхазскому языку, обучение и стажировки талантливых молодых людей из Абхазии в иностранных высших учебных заведениях, программа финансовой поддержки медиков Абхазии в борьбе с COVID-19 и много других значимых для развития нашей страны проектов.

В том числе всем полюбившийся пингвин-философ работы скульптора Архипа Лабахуа на набережной в Сухуме выполнен при финансовой поддержке фонда «Амшра».

Отбор проектов на получение грантов проходит ежегодно и на конкурсной основе.

Могут быть представлены проекты по таким направлениям, как:

развитие абхазского языка и абхазской культуры;

– поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

– сохранение исторической памяти;

охрана окружающей среды;

– социальные вопросы;

популяризация и продвижение здорового образа жизни.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 19:49

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