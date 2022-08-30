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Абхазия Информ

ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Новости Вторник, 30 августа 2022 19:49
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ДЕНЬ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. 30 августа в мире отмечают День пропавших без вести или, как его официально называют Международный день жертв насильственных исчезновений. Его цель – привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключение, чье местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей.

Для Абхазии, которая пережила кровопролитную войну, проблема поиска пропавших без вести – не пустые слова. Годами и десятилетиями родные пропавших без вести в нашей стране живут в мучительной неопределенности, не зная, что случилось с их близкими. Они ищут и цепляются за любую возможность получить хоть какие-то сведения.

Десятки семей в Абхазии до сих не знают о судьбе своих пропавших родных. Большинство из списка всех пропавших без вести в республике – это, предсказуемо, люди, которые пропали во время боевых действий в 1992-1993 годах. Их родные давно не надеются найти их живыми, но мечтают (как это не страшно звучит) похоронить их останки, как того требуют абхазские обычаи.

В Абхазии День пропавших без вести официально отмечают с 2010 года. Но уже сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов по указанию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба была создана Комиссия по делам пропавших без вести, занимавшаяся сбором информации и ведущая переговоры с грузинской стороной по поводу захоронений погибших во время войны.

Существенную помощь в выяснении судеб пропавших без вести в Абхазии оказывал и продолжает оказывать Международный комитет Красного Креста (международная НПО).

Без вести пропавшими в грузино-абхазской войне  считаются более 2 200 человек. Из них были опознаны останки более 200 человек. Останки 44 из них переданы семьям в Абхазии.

Напоминаем, что право родных пропавших без вести знать о судьбе своих близких – это одно из основных положений международного гуманитарного права и прав человека, и оно действует независимо от того, когда и при каких обстоятельствах человек пропал без вести.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 19:57

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