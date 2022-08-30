АБХАЗСКИЕ СТУДЕНТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ В «ЩЕПКЕ»

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. Представители Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в нынешнем году впервые набрали студию абхазских студентов. На первый курс зачислено 15 абитуриентов из Абхазии. Об этом сообщил ректор вуза Борис Любимов в пресс-центре ТАСС.

«Основная новость – мы наконец без всяких ограничений проводили вступительные испытания в стенах нашего учебного заведения, в очном формате. Мы набираем национальные студии последние 70 лет. В этом году впервые была набрана студия абхазских студентов, на базе Русского театра в Сухуме. Это настоящее украшение нашего училища», – подчеркнул ректор института.

Он отметил, что большая часть иностранных студентов в этом году подала заявки на поступление из Республики Беларусь и Казахстана: «Иностранные абитуриенты в этом году в основном из Республики Беларусь, Казахстана. Еще есть ребята из ФРГ. Также большой разброс по регионам: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Чита, Нижегородская область, Симферополь».