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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Новости Вторник, 30 августа 2022 20:03
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.Президент Аслан Бжания поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем рождения. В тексте поздравления говорится:

«Уважаемый Александр Григорьевич, Свидетельствую Вам свое почтение и направляю самые искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением своему народу и Отечеству.

Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны, повышение благосостояния граждан. В День Вашего рождения, уважаемый Александр Григорьевич, примите пожелания мира, благополучия, крепкого здоровья, плодотворного труда на благо Республики Беларусь».

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 20:06

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