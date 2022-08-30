АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

«Уважаемый Александр Григорьевич, Свидетельствую Вам свое почтение и направляю самые искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения! Ваш жизненный путь неразрывно связан с беззаветным служением своему народу и Отечеству.

Вы являетесь ярким примером национального лидера, чья мудрость, все силы и опыт неустанно направлены на развитие и укрепление страны, повышение благосостояния граждан. В День Вашего рождения, уважаемый Александр Григорьевич, примите пожелания мира, благополучия, крепкого здоровья, плодотворного труда на благо Республики Беларусь».