ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.Президент Аслан Бжания провел совещание с руководителями силовых структур. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, генеральный прокурор Адгур Агрба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр юстиции Анри Барциц, председатель СГБ Роберт Киут, начальник ГСО Дмитрий Дбар, первый заместитель председателя СГБ Темур Ахиба.

Обсуждались вопросы криминогенной ситуации в республике и меры, предпринимаемые профильными структурами, для борьбы с преступностью.