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Абхазия Информ

ГРАФИК РАБОТЫ ПЦР-ПУНКТОВ

Новости Вторник, 30 августа 2022 20:36
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ГРАФИК РАБОТЫ ПЦР-ПУНКТОВ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.Минздрав сообщает о графике работы ПЦР пунктов открытых во всех районах в республики.

При ЦРБ Гала – будние дни до с 9:00 до 11:00.

При ЦРБ Ткуарчала – будние дни с 9:00 до 12:00

При ЦРБ Очамчыры – будние дни с 9:00 до 11:00

При ЦРБ Гулрыпша – будние дни с 9:00 до 16:00

Сухум и Сухумский район – ежедневно, в Сухумской инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, в Детской поликлинике с 9:00 до 11:00 ( только для детского населения ).

В поликлинике г. Гудаута – с понедельника по субботу с 9:00 до 15:00.

При ЦРБ Гагры – понедельник, среда, пятница с 9:00 до 10:00.

При необходимости анализ на ковид у пациента будет проведен с помощью экспресс теста.

ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или по соответствующей симптоматике, при себе необходимо иметь паспорт.

По всей республике продолжает действовать единый номер телефона горячей линии по коронавирусной инфекции – 0303.

При положительном тесте на COVID-19 рекомендован 14-дневный карантин. По истечению срока, выход из карантина без повторного тестирования.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 20:43

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