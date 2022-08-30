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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ФАЛЬШИВЫЕ БАНКНОТЫ

Новости Вторник, 30 августа 2022 20:43
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ИЗЪЯТЫ ФАЛЬШИВЫЕ БАНКНОТЫ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району изъято 315.000 фальшивых рублей, отпечатанных пятитысячными купюрами. Задержаны ряд лиц, подозреваемых в причастности к факту изготовления, приобретения и сбыта поддельных денежных средств на территории Республики Абхазия.

Пачка купюр по 5000 рублей была изъята сотрудниками милиции при обследовании багажного отсека автомобиля жителя села 1-й Гал Ткуарчалского района Басария Ники Гелаевича 1998 г.р.

В бардачке машины так же хранились денежные средства банкнотами различного номинала согласно заключению Национального Банка Республики Абхазия данные изъятые банкноты в сумме 68.650 рублей являются подлинными банкнотами Банка России. Пятитысячные купюры, изъятые в барсетке из багажника автомобиля гражданина Басария являются не подлинными.

По факту изготовления в целях сбыта, а так же сбыт поддельных банковских билетов в крупном размере следственным отделом УВД по Гагрскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 184 УК РА. 

МВД просит граждан внимательно отнестись к денежным операциям с купюрами номиналом 5000 рублей. Следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 20:55

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