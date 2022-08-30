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Абхазия Информ

НА КПП ПСОУ ВЫЯВЛЕНЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Вторник, 30 августа 2022 20:58
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НА КПП ПСОУ ВЫЯВЛЕНЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля были подвергнуты таможенному досмотру автотранспортные средства, следовавшие из Российской Федерации и управляемые гражданами Республики Абхазия Тужба Р.Ш. и Квадзба Э.Ч.

В результате досмотра было обнаружено несоответствие заявленных в таможенных декларациях сведений о товаре их фактическому количеству. Так, в грузовых отделениях вышеуказанных автотранспортных средств были обнаружены и изъяты ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 108 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 21:01

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