ПЕРВОКЛАШКИ В ШКОЛАХ СУХУМА

«Родители подали заявления уже на 830 первоклассников, но эта цифра не окончательная. Сегодня тоже приносят заявления. К началу учебного года будет не меньше 850», – считает Аршба.

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. Более 800 первоклашек пойдут в школы Сухума в новом учебном году, сообщила главный специалист Управления образования Администрации Сухума Марина Аршба.

По ее словам, каждая из 14 школ, относящихся к Управлению образования столицы, индивидуально подойдет к проведению торжественных линеек.

«В больших школах, где обучаются свыше 1000 учащихся, на линейку выведут 11, 9 и 1 классы. В малочисленных школах – 1-4 , 9-11 классы. Если дворовая территория у школы большая, есть возможность соблюсти дистанцию и не толпиться, на торжественной линейке будут все школьники. Пандемия набирает обороты, мы не хотим введения опять карантина, поэтому все школы будут придерживаться правил», – отметила главный специалист Управления образования. ​



Об этом сообщает сайт столицы.