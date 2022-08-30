 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Вторник, 30 августа 2022 21:05
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ.Завтра 31 августа, в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета министров. В повестке дня 15 вопросов:

1. О проекте Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Краснодарского края (Российская Федерация);

2. О списании многолетних насаждений цитрусовых в Цитрусовом совхозе «Абхазия» Гагрского района;

3. О проведении переговоров и о подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

4. О проведении переговоров о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 г.;

5. О внесении изменений в ведомственную целевую программу на 2022 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 января 2022 года №9;

6. Об утверждении межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии»;

7. О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере разработки принятия и реализации государственных, ведомственных и межведомственных программ;

8. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 июля 2020 года №77 «О Порядке использования средств резервных фондов местных органов государственного управления»;

9. О предоставлении льготы по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда гражданину Республики Абхазия Куджба Р. А.;

10. О проекте Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области стандартизации и метрологии между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российской Федерации);

11. О проекте Плана-графика изменений в законодательство Республики Абхазия в области регулирования промышленной безопасности и безопасности в электроэнергетике;

12. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;

13. О включении имущественного комплекса Дома отдыха «Питиус» в перечень объектов подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации;

14. О реализации автотранспортного средства специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

15. О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Смыр Ешсоу Зауровичу земельного участка площадью 0,003 га в г. Новый Афон под строительство объекта предоставления платных услуг (офиса).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 21:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕРВОКЛАШКИ В ШКОЛАХ СУХУМА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.