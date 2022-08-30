2. О списании многолетних насаждений цитрусовых в Цитрусовом совхозе «Абхазия» Гагрского района;

1. О проекте Меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Краснодарского края (Российская Федерация);

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. Завтра 31 августа, в 11:00 состоится очередное заседание Кабинета министров. В повестке дня 15 вопросов:

3. О проведении переговоров и о подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел;

4. О проведении переговоров о подписании Протокола о внесении изменений в Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов от 24 декабря 2010 г.;

5. О внесении изменений в ведомственную целевую программу на 2022 год «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия», утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 января 2022 года №9;

6. Об утверждении межведомственной целевой программы на 2023 год «Развитие демографии»;

7. О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Республики Абхазия в сфере разработки принятия и реализации государственных, ведомственных и межведомственных программ;

8. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 7 июля 2020 года №77 «О Порядке использования средств резервных фондов местных органов государственного управления»;

9. О предоставлении льготы по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда гражданину Республики Абхазия Куджба Р. А.;

10. О проекте Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области стандартизации и метрологии между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Республики Абхазия и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российской Федерации);



11. О проекте Плана-графика изменений в законодательство Республики Абхазия в области регулирования промышленной безопасности и безопасности в электроэнергетике;

12. О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности»;

13. О включении имущественного комплекса Дома отдыха «Питиус» в перечень объектов подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации;

14. О реализации автотранспортного средства специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия;

15. О даче согласия Администрации Гудаутского района на предоставление в постоянное пользование индивидуальному предпринимателю Смыр Ешсоу Зауровичу земельного участка площадью 0,003 га в г. Новый Афон под строительство объекта предоставления платных услуг (офиса).