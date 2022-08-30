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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ДВУХ КОЛЛЕГ

Новости Вторник, 30 августа 2022 23:53
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ВСТРЕЧА ДВУХ КОЛЛЕГ

Сухум. 30 августа 2022. Абхазия-Информ. Глава МЧС Абхазии Лев Квициния встретился в Москве со своим российским коллегой Александром Куренковым. Министры обсудили широкий круг вопросов межведомственного взаимодействия.

Лев Квициния поблагодарил Александра Куренкова за помощь и поддержку, которая оказывалась и оказывается МЧС России в становлении и развитии спасательной службы Республики Абхазия.

Была подчеркнута обоюдная заинтересованность сторон в укреплении существующих взаимоотношений. В частности, в вопросах приграничного сотрудничества МЧС РА и Южного регионального управления МЧС РФ, увеличения числа совместных учений, выработки действенных механизмов оказания взаимной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В этой связи вопросы пересечения российско-абхазской границы будут прорабатываться с особой интенсивностью.

Министры МЧС двух стран затронули тему создания в Абхазии совместной полноценной базы, включая и реабилитационный центр.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 30 августа 2022 23:56

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