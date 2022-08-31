В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦНАЗА ГСО

Подразделение спецназа базируется в Сухуме в районе Маяка. На этом месте был открыт седьмой отдел ГСО Абхазии в 2007 году. В 2015 году спецназ ГСО переименован в пятый отдел. В 2022 подразделению вернули название «Седьмой отдел специального назначения ГСО РА».

Решение восстановить структуру и место ее дислокации принял начальник ГСО Дмитрий Дбар. Он отметил важность деятельности спецназа службы охраны, подчеркнув, что к данной структуре будут особые дисциплинарные требования.

Начальник ГСО отметил, что в центре созданы все условия для физической и боевой подготовки сотрудников спецназа, поддержания их морального состояния.

Двухэтажное здание предназначено для размещения боевых отделений руководящего состава, помещений для теоретической, практической и физической подготовки сотрудников центра специального назначения ГСО РА, созданы спальные помещения, комнаты для приема пищи.