В СУХУМЕ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦНАЗА ГСО
Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Базу специального назначения открывал начальник ГСО РА, полковник Дмитрий Дбар.
Подразделение спецназа базируется в Сухуме в районе Маяка. На этом месте был открыт седьмой отдел ГСО Абхазии в 2007 году. В 2015 году спецназ ГСО переименован в пятый отдел. В 2022 подразделению вернули название «Седьмой отдел специального назначения ГСО РА».
Решение восстановить структуру и место ее дислокации принял начальник ГСО Дмитрий Дбар. Он отметил важность деятельности спецназа службы охраны, подчеркнув, что к данной структуре будут особые дисциплинарные требования.
Начальник ГСО отметил, что в центре созданы все условия для физической и боевой подготовки сотрудников спецназа, поддержания их морального состояния.
Двухэтажное здание предназначено для размещения боевых отделений руководящего состава, помещений для теоретической, практической и физической подготовки сотрудников центра специального назначения ГСО РА, созданы спальные помещения, комнаты для приема пищи.
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