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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КОНКУРСУ ЖУРНАЛИСТОВ «ВЗГЛЯД 2022»

Новости Среда, 31 августа 2022 19:51
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В СУХУМЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ КОНКУРСУ ЖУРНАЛИСТОВ «ВЗГЛЯД 2022»

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ. В пресс-центре «Спутник» Абхазия состоялась пресс-конференция, приуроченная к международному конкурсу журналистов «Взгляд 2022». Организаторами данного конкурса выступило представительство Россотрудничества в Республике Абхазия.

В конкурсе принимают участие журналисты республиканских печатных изданий, интернет-СМИ, информационных агентств, блогеры, фотографы, а также студенты профильных факультетов. На конкурс принимаются как неопубликованные работы, так и опубликованные в республиканских изданиях материалы, размещенные на интернет-сайтах СМИ или информационных агентствах за 2022 год.

«Конкурсные работы будут приниматься до 16 сентября включительно. В конкурсе заявлено четыре победителя в разных номинациях. Итоги конкурса подведут 23 сентября. В этом году конкурс на лучшее освещение деятельности России в Абхазии «Взгляд 2022» проводится впервые. Целью данного конкурса является повышение интереса широких слоев общества к взаимодействию и сотрудничеству Российской Федерации с Республикой Абхазия», – сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

Организаторы также приглашают принять участие в конкурсе российских журналистов и студентов российских вузов. Участники смогут подать свои работы в следующих номинациях:

– Лучший информационный материал;

– Лучшая аналитическая публикация;

– Лучшая публикация художественно-публицистического жанра в журналистике;

– Номинация «дебют» – для молодых и начинающих журналистов, чей стаж работы (или сотрудничества с редакцией) не превышает трех лет.

Руслана Гергедава, куратор конкурса «Взгляд 2022», отметила, что принимать участие могут не только жители Республики Абхазия, но и жители регионов России.

«Среди участников конкурса на данный момент примерно 60% являются профессиональными журналистами, остальные 40% – студенты и блогеры, они подходят под номинацию «дебют» – для молодых и начинающих журналистов, чей стаж работы не превышает трех лет», – уточнила Руслана Гергедава. 

Россия наращивает культурно-гуманитарные связи с Абхазией в рамках гуманитарных проектов. Популяризация совместных научных и образовательных проектов как инструмента межнационального общения – один из приоритетов двустороннего взаимодействия.

Проект «Россия с вами» рассказывает россиянам и гражданам государств-реципиентов российской помощи о деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию (СМР). Межведомственная государственная программа СМР предполагает комплекс мер по оказанию финансовой, технической, гуманитарной и иной помощи, призванной способствовать социально-экономическому развитию государств-реципиентов, урегулированию кризисных ситуаций, возникающих вследствие стихийных явлений и/или международных конфликтов, а также укреплению международных позиций и авторитета Российской Федерации.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 20:01

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