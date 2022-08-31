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Абхазия Информ

ВАХТАНГ ВАРДАНИЯ: ЗАРАЖАЕМОСТЬ ОМИКРОНОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, НО БОЛЕЗНЬ ПРОТЕКАЕТ ЛЕГЧЕ

Новости Среда, 31 августа 2022 20:01
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ВАХТАНГ ВАРДАНИЯ: ЗАРАЖАЕМОСТЬ ОМИКРОНОМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, НО БОЛЕЗНЬ ПРОТЕКАЕТ ЛЕГЧЕ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания представил на заседании Кабинета министров информацию о ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» на сегодняшний день. По его словам, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче.

«Болезнь протекает легче, но много заражённых. Один человек может заразить сотни», – сказал Вардания.

На сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ 27 больных.

«875 человек диагностировано за 10 дней, стационарно в Гудаутском ковидном госпитале лечатся 27 человек, трое из них – в тяжёлом состоянии. Счастье, что он легко протекает, остановить его невозможно. Вирус мелкий, трудно найти, но слабее поражает», – отметил Вардания.

Премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался, нужно ли закупать вакцину и в каком количестве.

«Сложный вопрос. Если при штамме «дельта», когда были переполнены палаты реанимации, процесс вакцинации шел тяжело, люди не хотели вакцинироваться, сейчас, когда «омикрон» легко переносится, еще сложнее с вакцинацией. Телевидение в этом вопросе тоже мало что решит, мы же помогаем всем, кто к нам обращается», – сказал Вардания.

Анкваб отметил, что говорить о вакцинации нужно, никто не знает, что ждёт нас осенью.

«Мы должны быть готовы ко всему, – отметил премьер-министр.

«После перенесённого ковида иммунитет 100%, а при вакцинации меньше. Есть те люди, кто не болеет даже при положительном тесте. Они очень легко, практически незаметно переносят и говорят это всем, а люди верят, зачастую даже больше, чем Минздраву и нашим рекомендациям. Они думают, что если один человек легко перенёс болезнь и не вакцинировался, то и с ними все может легко обойтись. Трудно с вакцинацией, не знаем, как решить эту проблему», – с сожалением констатировал замминистра здравоохранения. Александр Анкваб отметил, что вакцина, несомненно, работает, вопрос в другом – хотят люди вакцинироваться или нет?

По словам главы правительства, специалисты предлагали перенести начало учебный год, но все же решили посмотреть, какой 1 сентября будет ситуация в школах.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 20:08

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