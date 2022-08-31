ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ САИДЫ ГУНБА

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел открытый республиканский турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта международного класса, серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба. Попробовать свои силы в различных легкоатлетических видах спорта собрались спортсмены из Сухума и Гагры. Юноши и девушки 2006 рождения и моложе, 2007 года рождения и моложе состязались в метании копья, беге на 100, 200 и 800 метров.

По итогам турнира в беге на 100 метров среди девочек 2007 года рождения и моложе первое место заняла Валерия Дмитриенко (Сухум), второе – Ангелина Рущак (Сухум), третье – Рената Гркикян (Гагра). Среди мальчиков победителем стал Артем Синонач (Сухум), второе место занял Тимур Габуния (Сухум), третье – Дамир Губаз (Гагра).



В беге на 100 метров среди девочек 2006 года рождения и старше первое место заняла Марианна Миносян (Сухум), второе – Анжела Хостян (Гагра), третье – Динара Коблева (Гагра). Среди мальчиков победителем стал Тимур Кация (Сухум), второе место занял Леон Когония (АГУ), третье – Энрике Малия (АГУ).



Среди девочек 2007 года рождения и моложе в беге на 200 метров первое место заняла Валерия Дмитриенко (Сухум), второе место заняла Ангелина Рущак (Сухум), третье – Рената Гркикян (Гагра). Среди мальчиков первым стал Артем Синогач (Сухум), второе место занял Тимур Габуния (Сухум), третьим стал Дамир Хмаил (Сухум).



В беге на 200 метров среди девочек 2006 года рождения и старше первое место заняла Марианна Миносян (Сухум), второе место заняла Амина Какалия (АГУ), третье место заняла Динара Коблева (Сухум). Среди мальчиков победителем стал Тимур Кация (Сухум), второе место занял Энрике Малия (АГУ), третьим стал Кахабер Квеквескири (АГУ).



В беге на 800 метров среди девочек 2007 года рождения и моложе первое место заняла Валерия Дмитриенко (Сухум), второе место заняла Ангелина Рущак (Сухум), третье место заняла Астанда Возба (Гагра). Среди мальчиков первым стал Тимур Габуния (Сухум), второе место занял Альберт Оганесян (Сухум), третьим стал Дамир Губаз из Гагры.



Среди девочек 2006 года рождения и старше в беге на 800 метров первое место заняла Марианна Миносян (Сухум), второе место заняла Шахзода Санакулова (Сухум), третье место заняла Анжела Хастян (Гагра). Среди мальчиков первым стал Мурат Чкуа (Гагра), второе место занял Лука Догузия (АГУ), третьим стал Леон Когония (АГУ).





В метании копья среди девочек 2007 годов рождения и моложе лучший результат показала Русалина Габлия (Сухум), второе место заняла Лолита Хмаил (Сухум), третье место у Яны Оксузян (Сухум). Среди мальчиков победителем стал Артем Синогач (Сухум), второе место занял Альберт Оганесян (Сухум), третьим стал Алексей Бондарь (Сухум).



Среди девочек 2006 года рождения и старше победительницей стала Шаризан Шакая (Сухум), второе место у Элизабет Акуция (Сухум), третье место заняла Асмат Какалия (АГУ). Среди мальчиков первым стал Владимир Габуния (Сухум), второе место занял Константин Паньшин (Сухум), третьим стал Гарри Боджолян (АГУ).



Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками, а победители в дисциплине метание копья призами Госкомитета.

От представителей семьи Саиды Гунба все победители и призеры в дисциплине метание копья были награждены денежными призами.

Денежным призом также была награждена главный судья турнира – заслуженный тренер РА по легкой атлетике, заслуженный работник физической культуры и спорта Лолита Назарс.



Организатор – Госкомитет РА по делам молодежи и спорту.