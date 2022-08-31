УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров Абхазии утвердил межведомственную целевую программу «Развитие демографии» на 2023 год. Настоящая программа разработана с целью сохранения демографической безопасности в стране и создания условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Абхазии.
Основной задачей программы является осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей семьям, постоянно проживающим в Абхазии, при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.
В ходе обсуждения вопроса министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба предложил доплачивать еще 50 тысяч рублей за четвертого и последующего ребенка.
Программа «Развитие демографии» краткосрочная, срок ее реализации – 2023 год. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации в размере 50 миллионов рублей.
В период реализации программы «Развитие демографии – 2022» было принято и рассмотрено 167 заявлений на общую сумму 16 млн 700 тыс. рублей. Из них:
– за третьего ребенка – 129 семей;
– за четвертого ребенка – 28 семей;
– за пятого ребенка – 7 семей;
– за шестого ребенка – 2 семьи;
– за седьмого ребенка – 1 семья.
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