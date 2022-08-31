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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Новости Среда, 31 августа 2022 20:14
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УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров Абхазии утвердил межведомственную целевую программу «Развитие демографии» на 2023 год. Настоящая программа разработана с целью сохранения демографической безопасности в стране и создания условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Абхазии.

Основной задачей программы является осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей семьям, постоянно проживающим в Абхазии, при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.

В ходе обсуждения вопроса министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба предложил доплачивать еще 50 тысяч рублей за четвертого и последующего ребенка.

Программа «Развитие демографии» краткосрочная, срок ее реализации – 2023 год. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Фонда репатриации в размере 50 миллионов рублей.

В период реализации программы «Развитие демографии – 2022» было принято и рассмотрено 167 заявлений на общую сумму 16 млн 700 тыс. рублей. Из них:

– за третьего ребенка – 129 семей; 

– за четвертого ребенка – 28 семей; 

– за пятого ребенка – 7 семей; 

– за шестого ребенка – 2 семьи; 

– за седьмого ребенка – 1 семья.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 31 августа 2022 20:18

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