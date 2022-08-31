УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА АБХАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Сухум. 31 августа 2022. Абхазия-Информ.Кабинет министров Абхазии утвердил межведомственную целевую программу «Развитие демографии» на 2023 год. Настоящая программа разработана с целью сохранения демографической безопасности в стране и создания условий, необходимых для улучшения демографической ситуации в Абхазии.

Основной задачей программы является осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 000 рублей семьям, постоянно проживающим в Абхазии, при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.